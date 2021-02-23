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البنتاغون يحمّل إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية على السفارة الامريكية في بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، في إيجاز صحافي، أن "الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة، ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا".
کد خبر: ۱۰۳۶۵۲۷
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۵ 23 February 2021
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وقال كيربي في إيجاز صحفي إن "التحقيقات لا تزال جارية حول هجوم أربيل" في كردستان العراق، حيث تم قصف مواقع القوات الأميركية في المدينة بحوالي 14 صاروخا.

وحمّل المتحدث إيران مسؤولية الهجمات على القوات الامريكية في العراق، مشيراً إلى أن "أي رد فعل منا سيكون بالتنسيق مع الحكومه العراقية".

وأشار إلى أن "تخصيب إيران 60 بالمئة من اليورانيوم يبدو أسلوبا للتهديد"، مضيفا أن "الأولوية لنا هي إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في طهران".

واستهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن "الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء انطلقت من حي السلام (الطوبجي)"، مضيفةً: "تبين سقوط 3 صواريخ، منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".

وأشارت الخلية إلى أن "أضرارا لحقت بأربع عجلات (سيارات) مدنية جراء سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء".

وأكدت العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام عراقية تصاعد الدخان من داخل السفارة الأميركية التي تقع في المنطقة الخضراء. ودوّت صافرات الإنذار داخل "قاعدة التوحيد الثالثة" بالسفارة الأميركية مع تحليق طيران مروحي مسيّر إثر الهجوم.

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سیاسة علاقات خارجیة العراق
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