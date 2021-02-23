عون يلتقي مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة وخلفه ويعرض معهما التعاون بين لبنان والمنظمة

الرئيس اللبناني ميشال عون، يستقبل وفدًا من المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، في قصر بعبدا.

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وفدًا من المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، ضم مدير مكتب لبنان فوزي الزيود في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان وانتقاله الى السعودية، والمدير الجديد الذي سيخلفه ماثيو لوسيانو، ومنسقة العلاقات العامة السيدة تالا الخطيب.

وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، والمستشار الديبلوماسي أسامة خشاب، تم البحث في التعاون القائم بين المنظمة والدولة اللبنانية، والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في لبنان. ونوه السيد زيود ب"التجاوب الدائم الذي لقيه من الإدارات اللبنانية التي تعاون معها منذ تأسيس المكتب في العام 2006،" عارضا لطبيعة المهام التي قامت بها المنظمة خلال تلك السنوات، واعرب عن امله في ان يلقى خلفه السيد لوسيانو الدعم نفسه.

وتمنى الرئيس عون للزيود، التوفيق في مهامه الجديدة، مرحّبًا بخلفه ومؤكدًا له "حرص لبنان على تعزيز التعاون مع المنظمة في مجالات عملها".