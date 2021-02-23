بیشترین افزایش تورم برای کدام کالاهاست؟

نوبت دهی تعویض پلاک چگونه است؟

چرا واکسن کرونا را باید در دو «دز» تزریق کرد؟

بازدید 355

عون يلتقي مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة وخلفه ويعرض معهما التعاون بين لبنان والمنظمة

الرئيس اللبناني ميشال عون، يستقبل وفدًا من المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، في قصر بعبدا.
کد خبر: ۱۰۳۶۴۹۱
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۹ 23 February 2021

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وفدًا من المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، ضم مدير مكتب لبنان فوزي الزيود في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان وانتقاله الى السعودية، والمدير الجديد الذي سيخلفه ماثيو لوسيانو، ومنسقة العلاقات العامة السيدة تالا الخطيب.

وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، والمستشار الديبلوماسي أسامة خشاب، تم البحث في التعاون القائم بين المنظمة والدولة اللبنانية، والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في لبنان. ونوه السيد زيود ب"التجاوب الدائم الذي لقيه من الإدارات اللبنانية التي تعاون معها منذ تأسيس المكتب في العام 2006،" عارضا لطبيعة المهام التي قامت بها المنظمة خلال تلك السنوات، واعرب عن امله في ان يلقى خلفه السيد لوسيانو الدعم نفسه.

وتمنى الرئيس عون للزيود، التوفيق في مهامه الجديدة، مرحّبًا بخلفه ومؤكدًا له "حرص لبنان على تعزيز التعاون مع المنظمة في مجالات عملها".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة المنظمة الدولیة للهجرة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
سی سخت زلزله پروتکل الحاقی انیس نقاش تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه نمازهای ماه رجب

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۱۸۶ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۲۰ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۱۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۷۲ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004Ldb
tabnak.ir/004Ldb