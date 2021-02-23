عون في مؤتمر منظمة المرأة العربية: لضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمعات

الرئيس اللبناني ميشال عون يؤكد خلال افتتاحه ال​مؤتمر​ الثامن لمنظمة ​المرأة العربية​، على تفعيل دور المرأة في المجتمعات، ومن خلالها إطلاق نهج تربوي فاعل، مبني على ملاقاة تطلعات القرن الحادي والعشرين.

أشار الرئيس اللبناني​، ​ميشال عون​ في كلمة له خلال ال​مؤتمر​ الثامن لمنظمة ​المرأة العربية​، الى انه "يسعدني أن أفتتح هذا المؤتمر الذي اختار ​بيروت​ مكاناً لبحث "دور المرأة العربية والتحديات الثقافية"، وكيفية تحويلها الى فرص للتضامن والنجاح".

ولفت عون الى أن "الحضارات كافة وليدة الثقافة؛ والثقافة إستراتيجية عمل مثلّثة الأبعاد، قائمة على التوعية على التراث الفكري والعلمي والفني، والتدريب على تفعيله وتطويره وإغنائه"، مؤكدا على "ضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة؛ ومن شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه، أن يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع".

وتابع قائلاً ان "هناك دائماً نقاش حول الأسبقية بين القناعات والذهنيات الموروثة، ويجب العمل على تخطيّ العوائق الثقافية باللجوء الى وسائل ثقافية، وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال، في مطلع القرن الماضي".

وأضاف: "نتطلّع جميعاً إلى أن ينجح مؤتمر منظمة المرأة في وضع أسس انتاج ثقافة متجدّدة، وتعميم المعرفة، للسير الى الأمام في التغلّب على ما يكبّل ​تحقيق​ المساواة المطلوبة، بالركون الى العقل، وبروح الانفتاح وتقبل الآخر المختلف".

وأكد عون أنه "يجب تفعيل دور المرأة في المجتمعات، ومن خلالها إطلاق نهج تربوي فاعل، مبني على ملاقاة تطلعات القرن الحادي والعشرين".