القوات المسلحة تواصل خطتها لتنفيذ أعمال تعقيم المنشآت بمختلف المحافظات لمواجهة أزمة كورونا

تستمر الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة المصرية، القيام بأعمال التعقيم للمرافق والأماكن الحيوية التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم.

واصلت القوات المسلحة المصرية، خطتها لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف محافظات مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية نقلا عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، فيديو يظهر جانب من جهودها في أعمال التعقيم الوقائي التي تقوم بها لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتضمنت عمليات التعقيم عددا من محطات المترو والمساجد ومواقف السيارات والجسور والأماكن الحيوية منها ميدان الجيزة ومبنى المحافظة ومجمع المصالح الحكومية ومحطة قطار ومترو الجيزة ومحطة مترو فيصل وموقف سيرفيس ٦ أكتوبر ومسجد سيرفيس مسجد الاستقامة وعدد من الشوارع الرئيسية والتجارية بميدان الجيزة.

وفي سياق متصل؛ واصلت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تنفيذ عمليات التعقيم الوقائي، إضافةً إلى توزيع الماسكات الطبية والسلع الغذائية كلًا في نطاقه.

واوضح بيان المتحدث المصري انه "قامت العناصر التخصصية في نطاق الجيش الثالث الميداني بتطهير عددٍ من المستشفيات ومحطة السكة الحديد والمواقف الجماعية وتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانا وفتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ إجراءات الوقاية والحماية الفردية في عدد المناطق التي تشهد تردد المواطنين عليها بكثافة على مدار اليوم في المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية."

وفي السياق ذاته؛ قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني؛ بتوفير السلع الغذائية منخفضة التكلفة على المواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة.