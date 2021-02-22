صحة غزة تطلق حملة التطعيم ضد كورونا بدءاً بالطواقم الطبية العاملة في مكافحة الوباء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في القطاع.

وكان وزير الصحة الأسبق رياض الزعنون أول من تلقى اللقاح من الطواقم الطبية، وكذلك وزير الصحة السابق باسم نعيم.

وقال مدير الطب الوقائي في غزة، مجدي ضهير، "إنه سيتم تطعيم الكوادر الطبية أولاً، ثم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار إلى أنّه بإمكان المواطنين التسجيل لأخذ اللقاح، عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة "صحتي".

وذكر أنه تجري عملية جدولة كل من يطلب أخذ اللقاح وفق أولويات وضعتها وزارة الصحة، لافتاً إلى أنّ كل من يزيد عمره عن 18عامًا هو بحاجة للقاح، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

ووصلت الأسبوع الماضي من وزارة الصحة في رام الله نحو ألفي جرعة، إضافة 20 ألف جرعة أمس بتبرع من أبوظبي.

وسجل قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 543 حالة وفاة.

إلى ذلك، قال البنك الدولي في تقرير، اليوم الاثنين، إن خطة التطعيم الفلسطينية ضد كوفيد - 19 تواجه نقصاً في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار حتى بعد‭‭ ‬‬الأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة.غ