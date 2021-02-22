فصائل المقاومة: تراجع امريكا هو انتصار لايران

فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ان تراجع الولايات المتحدة امام ايران هو انتصار للجمهورية الاسلامية ولشعبها، وان كيان الاحتلال الاسرائيلي يدرك تماماً تنامي قوة وقدرات المقاومة في المنطقة.

قال القيادي في حركة "حماس"، اسماعيل رضوان، في تصريحات لوكالة يونيوز، ان تراجع الولايات المتحدة عن فرض العقوبات ضد إيران، يمثل انتصارًا للجمهورية الاسلامية و لبرنامجها و لشعبها ولصمودها وثباتها، مؤكداً ان الإدارة الأمريكية هي المجرمة بحق إيران وشعوب المنطقة.

من جانبه، أوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية، طلال ابو ظريفة، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يدرك تنامي قدرة قوى المقاومة في المنطقة بما فيها المقاومة الفلسطينية، مشيرًا الى ان هذا الكيان الدخيل بهذه السياسة و بهذه العنجهية وبهذا الإجرام الذي يمارسه لن يولد إلا المزيد من القوة الفلسطينية والمزيد من التلاحم الوطني والشعبي من أجل إنهاء هذا الاحتلال الذي هو أطول احتلال في العالم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قد وجهت رسالة في وقت سابق إلى مجلس الأمن الدولي أبلغته فيها حول سحب إعلان سلفه، دونالد ترامب، القاضي باستئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح المصالح المشتركة بالعمل مع روسيا والصين بشأن الاتفاق النووي الإيراني.