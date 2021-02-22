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إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي في قطاع غزة

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين حملة تطعيم ضد فيروس كورونا.
کد خبر: ۱۰۳۶۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳ 22 February 2021
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وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة مجدي ضهير، للصحفيين في غزة، إن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية كمرحلة أولى على أن تنتقل لاحقا لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يأتي ذلك بعد أن وصل 20 ألف لقاح من نوع "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا يوم أمس إلى قطاع غزة قادمة من الإمارات، وجرى إدخال اللقاحات عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله نقلت يوم الأربعاء الماضي ألفي جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة.

وسجل قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 543 حالة وفاة.

إلى ذلك، قال البنك الدولي في تقرير، اليوم الاثنين، إن خطة التطعيم الفلسطينية ضد كوفيد - 19 تواجه نقصاً في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار حتى بعد‭‭ ‬‬الأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة.

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صحة کورونا قطاع غزة
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