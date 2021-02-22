جرافات الاحتلال تهدم بناية سكنية في القدس المحتلة وتترك 17 فردا دون مأوى

شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم بناية سكنية من طابقين تضم أربع شقق سكنية تعود لعائلة عليان قرب مدخل بلدة العيسوية بالقدس.

وقالت مصادر محلية، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال ترافقهم جرافة وصلت إلى محيط البناية وشرعت بهدمها.

وقال صاحب إحدى الشقق فادي عليان، إن بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، أبلغته، أمس الأحد، بنيّتها اليوم هدم بناية مساحتها حوالي 370 مترا مربعا وتضم 4 شقق سكنية، تعود له وشقيقيه مراد وأمجد ووالدهم، ويقطن فيها 17 فردا منهم 12 طفلا، ومشيدة منذ 10 أعوام.

وأضاف، رغم أن البناية تقع ضمن الخارطة الهيكلية المسموح بالبناء فيها بالعيسوية، إلا أن الاحتلال يسعى لهدمها للتضييق علي ومنعي من العمل بالأقصى.

وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في الثامن من آب/ أغسطس من العام الماضي، تجميد قرار هدم منزل عائلة عليان ببلدة العيسوية، بعد أن صادقت على وقف أي إمكانية لمواصلة إجراءات الترخيص من قبل العائلة.

يُذكر أن حارس الأقصى عليان تعرض للاعتقال والإبعاد عن المسجد عدة مرات، بدعوى تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات.