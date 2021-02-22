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حكومة الاحتلال تخفف قيود كورونا بعد تطعيم نصف السكان الاسرائيليين

دخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، المرحلة الثانية من تخفيف قيود إغلاق كورونا الذي فُرض قبل نحو شهر و3 أسابيع.
کد خبر: ۱۰۳۶۱۷۳
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶ 22 February 2021

حكومة الاحتلال تخفف قيود كورونا بعد تطعيم نصف السكان الاسرائيليين

 

وتزامن ذلك مع إعلان حكومة الاحتلال أنها في طريقها للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد حملة تطعيم واسعة بدأت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال إن 4 ملايين و225 ألفا و662 إسرائيليا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وإن 2 مليون و852 ألفا و412 إسرائيليا تلقوا الجرعة الثانية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في شريط مصور، "نحن أول دولة في العالم تعود إلى الحياة الطبيعية بفضل ملايين اللقاحات التي قدمناها".

وأضاف، "هل تم تطعيمك؟ احصل على (الجواز الأخضر) وعد إلى الحياة. إذا لم يتم تطعيمك؟ اذهب لتلقي التطعيم".

وتم أمس الأحد السماح بإعادة فتح المصالح التجارية والأماكن العامة والمتاحف أمام الجمهور .

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وسمح بإعادة فتح المدارس في التجمعات السكانية التي لا تشهد إصابات مرتفعة بالفيروس.

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اسرائیل حکومة الإحتلال کورونا
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