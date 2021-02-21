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السطات الصحية تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ 76 يوما

اعلنت السلطات الصحية في الأردن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و 3917 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
کد خبر: ۱۰۳۶۰۹۴
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰ 21 February 2021

السطات الصحية تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ 76 يوما

سجل الأردن، اليوم الأحد، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، منذ 7/12/2020 والبالغة 3917 إصابة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات، إلى 363,728 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية عن 11 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات، إلى 4554 وفاة. كما بلغت نسبة نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا الإيجابية اليوم الأحد، 15.6%، وهو الرقم 3917، من عدد الفحوصات الإجمالي 25108.

ويشهد الأردن، منذ نحو أسبوعين، ارتفاعا في إيجابية الفحوصات المخبرية، للكشف عن فيروس كورونا، نجم عنه ارتفاع في الإصابات.

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