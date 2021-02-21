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ظريف يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيد على التعاون الثنائي

التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في مقر الخارجية بطهران.
کد خبر: ۱۰۳۶۰۵۲
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۱ 21 February 2021

ظريف يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيد على التعاون الثنائي

وتناول الجانبان خلال هذا اللقاء، التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجهود الاخيرة لتسوية القضايا العالقة مع طهران، الى جانب التعاون الثنائي في اطار اتفاق الضمانات.

وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الذي وصل الى طهران امس السبت، اجرى مباحثات صباح اليوم الاحد مع رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي، للتنسيق بشان التنفيذ المتزامن لقانون الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني والنشاطات المنضوية تحت اتفاق ضمانات هذه الوكالة الدولية.

وفي سياق متصل، كتب سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا "كاظم غريب ابادي" عبر تغريدة له اليوم ايضا، ان المباحثات بين صالحي وغروسي جرت وفق مبدا الاحترام المتبادل وان نتائج هذه المباحثات ستعلن عشية اليوم.

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سیاسة علاقات خارجیة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة رافائیل غروسی
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