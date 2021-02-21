نتنياهو مستقبلا وزير البترول المصري: فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي

وقال نتنياهو، خلال استقباله في مكتبه، اليوم الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا: "هذا هو يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى".

وأضاف: "نعتقد أن عصرا جديدا من السلام والازدهار يسود حاليا بفضل اتفاقيات إبراهيم، هذا بدأ بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين مصر وإسرائيل ولكن هذا يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة".

وتابع نتنياهو: "نعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى".

وفي هذا الصدد فقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "نحن نشكل مركزا إقليميا للطاقة. معا سنستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضا".

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وصل اليوم الأحد، إلى الاراضي المحتلة في أول زيارة لوزير مصري منذ 5 سنوات.

وقال الملا: "مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز شرعنا قبل عدة سنوات بتوسيع رقعة التعاون في مجال الطاقة، الذي تعزز عبر تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط، وأنا أتطلع إلى مناقشاتنا".