چرا واکسن کرونا را باید در دو «دز» تزریق کرد؟

میزان استفاده مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی

کدام واکسن‌های کرونا بیشتر استفاده می‌شود؟

بازدید 243

الأمم المتحدة: 60% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع في سوريا

قالت الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد بعد مرور 10 سنوات على الحرب، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها الصراع المسلح وتدهور الاقتصاد وجائحة كورونا.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۶۰
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲ 21 February 2021
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي، فقيرة أو منعدمة في معظم أنحاء سوريا.

وبحسب التقرير الأممي فمنذ شهر كانون الثاني يناير الماضي وصل عدد من يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية إلى 13.4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين عن العام السابق، وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية.

ويعد الأمن الغذائي من أكثر الاحتياجات إلحاحا، ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما لا يقل عن 12.4 مليون شخص، أي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وقد زاد هذا العدد بـ4.5 مليون شخص خلال عام واحد.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، فيما يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 2.4 مليون.

وتمكنت وكالات الإغاثة العام الماضي من تقديم مساعدات إنسانية شهرية لـ 7.6 مليون شخص بشكل متوسط في سوريا.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتمع اللاجئین سوریا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
گادوین منشا سی سخت زلزله تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۱۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۷۷ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

واکنش مشاور رهبری به ماجرای بهنام محجوبی / یک نماینده مجلس: عنابستانی حق شکایت از سرباز نیروی انتظامی را دارد / مصطفی معین: کرونا از دی سال گذشته، وارد کشور شده بود، اما اسفند اعلام شد/تذکر روحانی به وزیر اطلاعات  (۶۴ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۴ نظر)

سه گام جدید آمریکا پیرامون برجام می‌تواند ایران را راضی کند؟  (۶۲ نظر)

tabnak.ir/004LV2
tabnak.ir/004LV2