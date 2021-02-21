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الرئيس التركي يتحدث عن صلات بين قادة اقتحام الكونغرس الأمريكي والوحدات الكردية في سوريا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك صلات بين قادة اقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 كانون الثاني يناير و"وحدات حماية الشعب" الكردية، داعيا الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الثنائي.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۵۶
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸ 21 February 2021

الرئيس التركي يتحدث عن صلات بين قادة اقتحام الكونغرس الأمريكي والوحدات الكردية في سوريا

وقال أردوغان، في رسالة مرئية إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية، اليوم السبت: "شهدنا جميعا في الفترة الأخيرة مسارا اختبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية".

وأضاف: "ننتظر موقفا واضحا من جميع حلفائنا، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الأسبوع الماضي الذي أسفر عن استشهاد 13 من مواطنينا... لم نشاهد الدعم والتضامن المرجوين من حلفائنا في الناتو فيما يتعلق بمكافحة منظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية وفروعها".

وتابع الرئيس التركي، في إشارة إلى أحداث اقتحام الكونغرس، أن "هذا الهجوم أثبت مجددا أن الإرهاب عدو للديمقراطية والإنسانية".

وأردف أردوغان أن "من قادوا العمل الشائن ضد الكونغرس الأمريكي ظهرت صلاتهم بتنظيم ب ي د"، أي “وحدات حماية الشعب" الناشطة في سوريا.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعتقد أن مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات.

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