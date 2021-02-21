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ظريف ينتقد الصمت الغربي على أعمال التوسعة الاسرائيلية في مفاعل ديمونة النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي بصدد توسعة موقع ديمونة للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۵۲
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۴ 21 February 2021

وكتب ظريف في تغريدة أن "إسرائيل بصدد توسعة ديمونة، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".

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وأرسل ظريف في تغريدته إشعارات لحسابات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وطلب منهم التعليق على الموضوع.

وأضاف مخاطبا هؤلاء الزعماء: "هل تشعرون بقلق عميق؟ هل أنتم قلقون قليلا؟ تريدون التعليق؟ هذا ما ظننته!"، في إشارة إلى صمت القادة تجاه توسعة الكيان الاسرائيلي مركزه النووي.

وأكدت صور فضائية أن الكيان الإسرائيلي ينفذ أعمال بناء جديدة ملموسة في مركز ديمونة، حيث نشر الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية (IPFM)، وهو هيئة تضم خبراء نوويين من 17 دولة، يوم الخميس صورا التقطها قمر صناعي في الرابع من كانون الثاني يناير الماضي، وهي تؤكد أن "إسرائيل" تعمل على توسيع موقع ديمونة بشكل ملحوظ.

وتم الكشف عن دور مفاعل ديمونة في برنامج "إسرائيل" النووي السري لأول مرة عام 1986 من قبل الخبير النووي الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي كان موظفا سابقا في هذا الموقع وغادر الكيان إلى بريطانيا.

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سیاسة علاقات خارجیة مفاعیل دیمونة النووی کیان الإحتلال الإسرائیلی
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