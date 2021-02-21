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وزير الداخلية الإيراني يعلن إغلاق الحدود الإيرانية- العراقية للسيطرة على انتشار الجائحة

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، عن “اغلاق الحدود الإيرانية- العراقية وحظر التوافد على محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، من أجل السيطرة على انتشار كورونا في هذه المحافظة.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۴۰
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰ 21 February 2021

وزير الداخلية الإيراني يعلن إغلاق الحدود الإيرانية- العراقية للسيطرة على انتشار الجائحة

وفي تصريح للمراسلين على هامش إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، السبت، أضاف رحماني فضلي، “من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في إجتماع اليوم هي الوضع الخاص لمحافظة خوزستان، حيث تقرر إغلاق الحدود الإيرانية المشتركة مع العراق وحظر التنقل بين المدن في محافظة خوزستان”، مؤكدا ان “جميع الأجهزة الحكومية، وكذلك جميع النقابات المهنية، ملزمة بالتعاون في هذا الصدد”.

وفي سياق آخر، أشار رحماني فضلي إلى التقارير الخاصة بكيفية توفير لقاح كورونا، مضيفا أن “في اجتماع اليوم، تقرر أيضا توفير اللقاحات المشتراة من الدول المختلفة بشكل أسرع ومع تحديد الأولويات ووفق التعليمات التي أقرتها وزارة الصحة “.

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سیاسة کورونا اغلاق الحدود الإیرانیة -العراقیة
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