رئيس منظمة الطاقة الذرية: سنوقف العمل بالبرتوكول الإضافي في الاتفاق النووي الثلاثاء المقبل

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل.

وأضاف علي أكبر صالحي، "عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل ومباحثاتنا مع مدير الوكالة الدولية التعاون بعد ذلك وتفتيش منشآتنا النووية وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

من جانب آخر، لفت صالحي إلى أن تسريب معلومات سرية حول نشاط طهران النووي إلى وسائل الإعلام سلوك "غير ناجع".

وتابع قائلا: "تقرير وسائل إعلام غربية عن آثار اليورانيوم في موقعين يرمي لتحقيق أغراض سياسية.. اعترضنا لدى الوكالة الدولية رسميا على تسريب تقارير سرية حول نشاطنا النووي إلى وسائل الإعلام.. ندعو الوكالة الدولية إلى التصرف بحيادية ومهنية وعدم تسريب تقارير سرية".