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قوى الأمن اللبناني تضبط أفران مناقيش مجهزة لتهريب المخدرات إلى دول عدة

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، عن تفكيك شبكة منظمة لتهريب المخدرات بطريقة مبتكرة داخل افران للمناقيش إلى دول عدة، وعن توقيف العقل المدبر لهذه العملية، وضبط كمية كبيرة من المخدرات.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۱۴
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۱ 21 February 2021
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وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ، أشارت من خلاله إلى أنه في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية بمجال مكافحة الجريمة، وبعد أن توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن قيام إحدى الشبكات المنظمة بعمليات تهريب في أوقات سابقة داخل أفران للمناقيش الى الدول الأوروبية، تم تحديد هوية أحد أخطر أفراد الشبكة المذكورة والعقل المدبر لها.

ولفتت إلى أنه نتيجة لعمليات الرصد والمراقبة التي امتدت لفترة تفوق الشهر تقريبا، تبين أنه قام بإيهام إحدى شركات الشحن بأنه يملك شركة لتصنيع الأفران، مستخدما بطاقة هوية مزورة، ويشحن هذه الأفران لبيعها في الدول الأوروبية.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه بعد توافر معلومات مؤكدة لدى المكتب المذكور عن تواجد أحد أفراد هذه الشبكة في منطقة الدورة ومعه فرن يحتوي كمية من الحشيشة، ينوي تهريبها إلى احدى هذه الدول، أطبقت عليه قوة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، وتمكنت من ضبط الفرن وتوقيف شخصين متورطين معه بهذه الجريمة.

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