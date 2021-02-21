چرا واکسن کرونا را باید در دو «دز» تزریق کرد؟

میزان استفاده مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی

کدام واکسن‌های کرونا بیشتر استفاده می‌شود؟

بازدید 179

جولة للكاظمي في بغداد للاطلاع على اعمال الاكساء والصيانة والتنظيف

اجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد.
کد خبر: ۱۰۳۵۸۵۱
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۳ 21 February 2021

اجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، التي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية.

واجرى الكاظمي يرافقه امين بغداد علاء معن، جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، واطلع على جهود الامانة التي تقوم باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف.

ووجه الكاظمي امين بغداد بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشاريين دوليين.

والتقى الكاظمي خلال جولته بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والاسراع في حلها، كما وجّه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

كما التقى الكاظمي خلال جولته التفقدية، بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة العراق جولة تفقدیة الکاظمی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
گادوین منشا سی سخت زلزله تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۱۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۷۷ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

واکنش مشاور رهبری به ماجرای بهنام محجوبی / یک نماینده مجلس: عنابستانی حق شکایت از سرباز نیروی انتظامی را دارد / مصطفی معین: کرونا از دی سال گذشته، وارد کشور شده بود، اما اسفند اعلام شد/تذکر روحانی به وزیر اطلاعات  (۶۴ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۴ نظر)

سه گام جدید آمریکا پیرامون برجام می‌تواند ایران را راضی کند؟  (۶۲ نظر)

tabnak.ir/004LTH
tabnak.ir/004LTH