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حزب الله: نحن عروبيون مع فلسطين ونناصر فلسطين وندعم شعبها وأهلها بكل أنواع الدعم

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن حزب الله "لبنانيون وطنيون حتى النخاغ ندافع عن وطننا وشعبنا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة"، مضيفاً أنه "نحن عروبيون مع فلسطين ونناصر فلسطين وندعم شعبها وأهلها بكل أنواع الدعم".
کد خبر: ۱۰۳۵۸۳۲
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۴ 20 February 2021
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في كلمة عبر زووم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "متحدون ضد التطبيع" قال قاسم أنه "نحن إسلاميون مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع البلدان الإسلامية في مواجهة المشروع الأميركي، وعالميون مع المستضعفين في العالم... مع فنزويلا، نحن ندعم شعوب العالم ما استطعنا".

وكان المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية واللقاء اليساري العربي، دعوا للمشاركة في اعمال مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" الذي سينعقد على مدى يومين، لرفض تطبيع دول عربية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ودعماً وتوحيداً للجهود مع الفلسطينيين.

ويشارك في المؤتمر، الذي ينعقد يوميّ السبت والأحد المقبلين (20 و21 شباط/فبراير)، 500 شخصية من كافة الأقطار العربية، عبر تطبيق "زووم" و يمثلون معظم مكونات الأمة وتياراتها الفكرية والسياسية الملتزمة بقضية فلسطين ونهج المقاومة والمناهضة للتطبيع.

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مقاومة الشیخ نعیم قاسم متحدون ضد تطبیع
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