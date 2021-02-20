الأب مسلم: كيف مددتم ايديكم إلى الإسرائيليين الملطخة أيديهم بدماء شعبكم العربي؟

أكد رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس الأب مانويل مسلم أن المستوطنون "ليسوا شعباً وليس لهم جذور في شرقنا بل هم أفراد من اثنيات وقوميات جمعهم الاستعمار وأرسلهم غزاة إلينا."

وفي كلمة له خلال مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" عبر تطبيق زووم، قال الأب مسلم أن "فلسطين ليست بالنسبة لهؤلاء الغزاة إلا رأس لاجتياح كل الوطن العربي والسيطرة على موارده والسيطرة على عنفوانه."

وسأل الدول التي طبّعت علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي "كيف مددتم ايديكم إلى الإسرائيليين الملطخة أيديهم بدماء شعبكم العربي؟ ما هي الحقيقة التي تبحثوها مع هؤلاء الأعداء؟ أصبحتم أمناء لأعدائنا، فكيف تكونوا أمناء علينا؟" وأضاف "لماذا انهارت إرادتكم في دعم أشقائكم الفلسطينيين أمام الخوف من العدو؟ اخوتكم الفلسطينيون سيبقون أمناء لكم وسينتظرون عونكم لهم وسيبقى رأس حربة العرب والمسلمين الأحرار."