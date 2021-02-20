الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: التطبيع مع إسرائيل مرفوض شرعاً وقانوناً

أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القره داغي أن "التطبيع مع العدو الإسرائيلي ترفضه كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية."

وفي كلمة له بمؤتمر "متحدون ضد التطبيع" عبر تطبيق زووم، قال الشيخ داغي أن "العلماء أجمعوا لأكثر من قرن على القضية الفلسطينية ولا يجوز لأي مسلم أن يفرطوا فيها،" مشدداً على ضرورة أن تبذل "الأمة الإسلامية الغالي والنفيس لردع الاحتلال ومنع الاحتلال من تحقيق مآربه."

وكان المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية واللقاء اليساري العربي، دعوا للمشاركة في اعمال مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" الذي سينعقد على مدى يومين، لرفض تطبيع دول عربية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ودعماً وتوحيداً للجهود مع الفلسطينيين.

ويشارك في المؤتمر، الذي ينعقد يوميّ السبت والأحد المقبلين (20 و21 شباط/فبراير)، 500 شخصية من كافة الأقطار العربية، عبر تطبيق "زووم" و يمثلون معظم مكونات الأمة وتياراتها الفكرية والسياسية الملتزمة بقضية فلسطين ونهج المقاومة والمناهضة للتطبيع.