خطيب مسجد الأقصى: تطبيع الإمارات وحلفائها ليس تطبيعاً بل تحالف مع إسرائيل

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن "التطبيع الذي صدر من الإمارات وحلفائها ليس تطبيعاً بل تحالف مع العدو الإسرائيلي وهو أخطر من التطبيع وما صدر من اتفاقيات التطبيع عبارة عن جبهة شيطانية."

وفي كلمة له خلال مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" عبر تطبيق زووم، قال الشيخ صبري أن "هذه الجبهة الشيطانية قوامها العدو الإسرائيلي والدول التي أعلنت التطبيع وهذا التحالف الصهيوني الأميركي هو لضرب نهضة الأمة."

وأضاف أن "الهدف من الترويج لما يسمى الديانة الإبراهيمية افتعال وهمي يراد منه أن تصل سلطات الاحتلال إلى الأقصى وان تضع قدمها في المسجد الأقصى،" موضحاً أن "الدول التي تحالف مع الاحتلال لا تدرك مدى خطورة طرح ما يسمى الديانة الإبراهيمية"."

كما أشار الى أن "الذين يهرولون للتطبيع يتأثرون بالرواية الإسرائيلية التي لا تقوم على أي حقيقة أو حق وهو تنكر لكل حقائق الإسلام... الرواية الإسرائيلية تسقط حقنا القانوني والشرعي والإخلاقي بفلسطين."