الجبهة الشعبية: ترامب أعطى إسرائيل الجولان والقدس والعرب أُجبروا على التطبيع

أكد الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي أن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب "أعطى القدس والجولان إلى العدو الإسرائيلي ضارباً بعرض الحائط الحقوق التاريخية والشرعية للعرب والمسلمين."

وفي كلمة له في مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" عبر تطبيق زووم، قال ناجي أنه "على الدول التي طبعت مع العدو الصهيوني أن يعيدوا النظر بقراراتهم التي أجبروا عليها من الإدارة الأميركية."

وكان المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية واللقاء اليساري العربي، دعوا للمشاركة في اعمال مؤتمر "متحدون ضد التطبيع" الذي سينعقد على مدى يومين، لرفض تطبيع دول عربية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ودعماً وتوحيداً للجهود مع الفلسطينيين.

ويشارك في المؤتمر، الذي ينعقد يوميّ السبت والأحد المقبلين (20 و21 شباط/فبراير)، 500 شخصية من كافة الأقطار العربية، عبر تطبيق "زووم" و يمثلون معظم مكونات الأمة وتياراتها الفكرية والسياسية الملتزمة بقضية فلسطين ونهج المقاومة والمناهضة للتطبيع.