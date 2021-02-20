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مصدر إعلامي ينفي ما نشرته "هآرتس" عن وجود بند سري في عملية التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي

نفى مصدر إعلامي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين، وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت.
کد خبر: ۱۰۳۵۷۳۱
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۱ 20 February 2021

وأكد المصدر أن ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية.

وجدد المصدر تأكيده أن سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها وأن وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني.

وكانت نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن مصادر أجنبية معلومات تشير إلى بند سري تضمنته صفقة تبادل فتاة إسرائيلية بأسرى سوريين.

ووزعمت المصادر، ان البند يتضمن التزاما إسرائيليا بشراء مئات الآلاف من لقاحات "سبوتنيك-V" روسية الصنع لكورونا سيتم نقلها إلى الحكومة السورية".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن أمس الجمعة، عن إعادة امرأة إسرائيلية من سوريا بعد أن عبرت الحدود، بوساطة روسية مقدما الشكر لروسيا على المساعدة في إعادتها.

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سیاسة علاقات خارجیة سوریا
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