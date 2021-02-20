انتهاء المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا والدفعة الثانية من اللقاحات تصل غدًا

مع نهاية المرحلة الأولى لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، تصل إلى مطار بيروت غدا الدفعة الثانية من اللقاحات لشمل المرحلة الثانية فئات أوسع.

نحو اسبوع على انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان سرت خلاله الأمور على ما يرام وفق تقديرات وزارة الصحة التي تنهي المرحلة الأولى بتلقيح أربع وعشرين ألف مواطن توزعوا بين الطواقم الطبية التي هي على تماس مباشر مع مرضى كورونا، اضافة الى فئة المسنين.

وتؤكد الوزارة انها لم ترصد عوارض جانبية تستدعي القلق جراء اعطاء اللقاح وما سجل منها هو عبارة عن تفاعل طبيعي ينجم عن أخذ أي لقاح، وأعلنت أن الدفعة الثانية ستصل إلى مطار بيروت الدولي مساء السبت بكمية تصل إلى أكثر من إثنين وأربعين ألف جرعة.

خمسة وتسعون ألف شخص من الجسم الطبي والمسنين سجلوا أسماءهم لتلقي اللقاح في جدول زمني يمتد الى منتصف شهر آذار المقبل حيث يجري الانتقال إلى العاملين في المهن الحرة والكادر التعليمي والإعلامي .

المصدر: قناة المنار.