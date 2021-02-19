رئيس أركان الجيش يتفقد دائرة العمليات والمديريات المرتبطة بها

زار رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله امس الخميس دائرة العمليات والمديريات المرتبطة بها، وكان في استقباله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات.

تفقد رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله دائرة العمليات والمديريات المرتبطة بها، حيث استقبله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية امس الخميس انه "زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله امس الخميس دائرة العمليات والمديريات المرتبطة بها وكان في استقباله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات."

وخلال جولته وتفقده للمديريات، قدم المدراء إيجازا ليارالله عن عمل كل مديرية وأبرز المعاضل التي تواجهها بالإضافة الى الخطط المستقبلية والإنجازات المتحققة في الفترة السابقة، حيث وجه رئيس أركان الجيش مدراء المديريات بعدد من الوصايا والقرارات التي من شأنها رفع مستوى العمل، وفق البيان.