مدبولي: ملف الأمن الغذائي له أهمية كبيرة وهو من أولويات الحكومة ولم يعد خيارا في ظل الجائحة

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ولمتابعة مشروع الري الحديث، شدد فيه على اهمية ملف الأمن الغذائي الذي اعتبر انه لم يعد خيارا في ظل وباء كورونا.

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان ملف الأمن الغذائي له أهمية كبيرة وهو من أولويات الحكومة ولم يعد خيارا في ظل الجائحة.

وقال مدبولي خلال ترؤسه امس اجتماعًا لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، إن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما وأن هذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول بعد ما شهده العالم من تداعيات انتشار جائحة كورونا"".

واضاف: ان الدولة، من أجل ذلك، تعمل على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ على مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وكما أشرت قبل يومين خلال اجتماعي مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي بات جزءا من الأمن القومي للدولة.

وتابع مدبولي: نعمل على صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة.