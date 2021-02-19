بدء الاغلاق العام وحظر التجوال لمدة اسبوعين عقب تسجيل حالات من سلالة كورونا الجديدة

التزم العراقيون في اليوم الأول من تطبيق الحظر الشامل، حيث بدت الشوارع شبه خالية، فيما اعلن الإعلام الحكومي عن جهود واسعة لمواجهة كورونا ودعم كبير لإجراءات الصحة والجهات الأمنية، تزامنا مع تسجيل العراق اليوم لـ 4024 إصابة بكورونا وشفاء 1802 حالة.

بدت شوارع العاصمة بغداد اليوم الجمعة، شبه خالية في اليوم الأول من تطبيق الحظر الشامل، الذي يستمر الى فجر الاثنين ليتحول الى حظر جزئي.

وتجولت كاميرا وكالة يونيوز في عدد من مناطق بغداد لمتابعة تطبيق إجراءات الحظر ومدى التزام المواطنين به.

واكدت قيادة عمليات بغداد اليوم، أنها تراقب إجراءات تطبيق حظر التجوال منذ يوم أمس، فيما أشارت إلى التزام المواطنين بها.

بدورها، اعلنت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الجمعة، مباشرة الجهات الحكومية بدعم اجراءات وزارة الصحة والبيئة والجهات الأمنية والخدمية الساندة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وذكرت خلية الاعلام الحكومي في بيان، ان "الجهود الحكومية تأتي انطلاقا من تطبيق الفقرات الواردة في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بتطبيق حظر التجوال الشامل والجزئي بعد تسجيل زيادات واضحة في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة".

واضاف البيان، إن "المؤسسات الرسمية كافة نفذت حملات توعوية واسعة على قنواتها ومواقعها الرسمية بهدف حث المواطنين على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة"، لافتا الى أن "جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، شرعت بتقديم الدعم الإعلامي والفني واللوجستي إلى وزارة الصحة، والقوات الأمنية والجهات الخدمية الساندة، لتمكينها من القيام بمهامها المتمثلة بتوفير متطلبات الرعاية الصحية والعلاجات المطلوبة في المستشفيات للمصابين بالفيروس".

من جهتها، وصفت خلية الأزمة النيابية، اليوم، استمرار ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا بأنه مؤشر خطير يدفع للحظر الشامل والمناطقي.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، في بيان إنه "في حال استمرار أعداد الإصابات بكورونا، خصوصا السلالة الجديدة فأن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق". وأضاف أن "من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات".

الى ذلك، سجلت وزارة الصحة، اليوم، 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 12 حالة وفاة، فيما تماثل 1802 حالة للشفاء.

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان، ان الوزارة ستوصي بتمديد الحظر الشامل في حال زيادة اعداد الاصابات.

وقال إن " وزير الصحة الدكتور حسن التميمي اكد انه سيعاد تقييم الوضع الوبائي خلال اسبوعين واذا كانت الزيادة بالاصابات مستمرة ستوصي الوزارة بتمديد الحظر الشامل"، مبينا ان "القرار يبقى بيد اللجنة العليا للصحة والسلامة".

واوضح البدر أن " السلالة الجديد تمتاز بقدرة اسرع للانتشار بين الشباب والاطفال واعراضه اشد من السلالة السابقة"، لافتا الى أن " " اللقاح الذي سيصل خلال ايام ونهاية هذا الشهر هو فعال لكلا السلالتين وكذلك الامر بالنسبة للبروتكول العلاجي فعال ايضا".

واشار الى ان " الاجراءات التي اتذختها وزارة الصحة الان هو تفعيل المراقبة والمحاسبة من خلال الفرق الميدانية وباشراف مباشر من قبل وزير الصحة والبيئة".