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وفد من الباحثين والأكاديميين الإيرانيين في حلب لبحث تعزيز التبادل العلمي بين البلدين

زار وفد يضم عدداً من الباحثين العلميين والنخب الأكاديمية الإيرانية مدينة حلب شمال سوريا, لبحث سبل تعزيز التبادل العلمي بين سوريا وإيران, مع الجانب السوري وممثلي المجتمع فيه.
کد خبر: ۱۰۳۵۵۹۳
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴ 19 February 2021

وفد من الباحثين والأكاديميين الإيرانيين في حلب لبحث تعزيز التبادل العلمي بين البلدين

الوفد الايراني الذي ترأسه محمد رضا حاجيان، رئيس لجنة تعزيز العلاقات الشعبية والاجتماعية بين سوريا وإيران, التقى أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي احمد منصور .

وبحث الوفد مع الجانب السوري المشاريع التي يعمل علها أبناء مدينة حلب لإعادة بناء المدينة وإعمار ما تسببت الحرب في تدميره فيها، بينما استعرض منصور جانباً من الاعتماد المحلي على إعادة بناء المدينة, في ظل الحصار الاقتصادي الخانق الذي تعانيه البلاد .

كما بحث الوفد سبل تعزيز التبادل العلمي ونقل التجربة الإيرانية التي نجحت فيها طهران بتطوير نفسها على مختلف المجالات بعد الحرب العراقية التي تسببت بدمار كبير في عدد من المدن الإيرانية، في الوقت التي كانت تعيش فيه إيران ظروفاً مشابهة لما تعانيه سوريا من حصار اقتصادي.

وأكد أعضاء الوفد الإيراني إن سوريا تملك أرضية شعبية قوية ومرنة، أمكن أبناء هذا البلد من الاعتماد الكامل على الذات، في عملية إعاة بناء البلاد واستثمار ثرواتها بالشكل الصحيح الذي سيسهم في تعافي سوريا اقتصادياً واجتماعياً من آثار الحرب التي تعرضت لها خلال السنين الماضية

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مجتمع یونیوز سوریا حلب
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