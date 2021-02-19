توقعات باستمرار تساقط الأمطار حتى مساء الجمعة موعد انحسار المنخفض الجوي

توقع راصد جوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على الاراضي الفلسطينية خلال الساعات القادمة، ونهار الجمعة، مع بقاء الجو شديد البرودة.

و أشار مدير دائرة الأرصاد الجوية، يوسف ابو اسعد الى أن كمية الامطار التي هطلت خلال هذا المنخفض ممتازة في كافة المناطق الفلسطينية، متوقعاً أن يستمر هطول الامطار اليوم الجمعة.

و وفقاً للراصد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق.

وتوقع ابو أسعد أن ينحسر المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة، حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت المقبل، مع بقاء الجو باردا.

و حذّر مدير الارصاد من خطر تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية و من خطر تشكل السيول والفيضانات.

و حول معدل الهطولات المطرية التي سقطت على الاراضي الفلسطينية، اشار الى أن الامطار كانت غزيرة في معظم المناطق، و تجاوزت معدلها السنوي العام، حيث كانت في بيت حانون نحو 115%، و في بيت لاهيا 103%، أما في جباليا فبلغ معدل سقوط الامطار نحو 98%، لافتاً الى أن هذا ايضاً ينطبق على معظم المناطق في الضفة الغربية.