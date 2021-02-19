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الكاظمي يترأس اجتماعًا لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، فيما شدد على ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الستراتيجية.
کد خبر: ۱۰۳۵۵۱۶
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۷ 19 February 2021

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، وجرى خلال الإجتماع تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، كما اطلع بالتفصيل على الأهمية التنموية لإنشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات، وامتصاصه الزخم المروري، فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة.

وأوضح الكاظمي أهمية هذا المشروع كونه سيخلق تحفيزًا إقتصاديًا بما يمثله من نشاط عمراني وتسهيل في النقل والربط البري.

وبيّن ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الستراتيجية، ومعالجة جميع الثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، والأخذ بعين الاعتبار النمو السكّاني والتمدد الحضري المستقبلي للمدن وتوسّعها.

كما أكد الكاظمي، خلال الإجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، أهمية المشاريع الستراتيجية التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن، مشددًا على ضرورة قيام أجهزة الدولة والجهات المعنية بالتخطيط وضع هذه المشاريع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

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سیاسة علاقات خارجیة العراق مدینة بغداد
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