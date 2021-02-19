أوساط الاحتلال تدعو إلى التعامل بجدية مع خطاب السيد نصرالله الأخير

دعت الاوساط الصهيونية الى التعامل بجدية مع خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي رد فيه على التهديدات الصهيونية وحذر فيه قادة الاحتلال من التورط في حرب لم ير الكيان العبري مثيلا لها في تاريخه.

حظي خطاب الامين العام لحزب الل السيد حسن نصر الله باهتمام وتغطية واسعة في اعلام العدو لا سيما فيما يتعلق بتأكيد الامين العام على ثبات معادلة الدرع ورسائل التهديد الحاسمة التي وجهها ضد قادة العدو وتحذيرهم من اي مغامرات عداونية ضد لبنان في اطار تثبيت معادلة المدنيين في لبنان مقابل المستوطنين في المستوطنات والمدن الصهيونية.

وقالت مذيعة في القناة 12 الصهيونية "الامين العام لحزب الله يرد للمرة الاولى على التقدير السنوي للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية التي قدرت انه يمكن ان تندلع ايام قتالية في هذا العام مقابل حزب الله، وفي خطاب بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء قال نصر الله انه لا يمكن لاحد ان يضمن ان لا تتطور الايام القتالية الى حرب وهدد ايضا بضرب الجبهة الداخلية الاسرائيلية بقسوة في هذا السيناريو."

وقال مذيع في القناة 11 الصهيونية "سمعنا نصر الله يهدد بعد تقدير الاستخبارات العسكرية حول الايام القتالية المنتظرة مع حزب الله والتي يمكن ان تتدهور الى حرب كبرى، وقد هدد نصر الله انه في حال حصل ذلك فإن الجبهة الداخلية الاسرائيلية ستواجه امورا لم تراها منذ العام 1948 فهل هذا مجرد تفاخر ام انه تهديد يجب ان نفحصه ونتعامل معه بجدية. الا يجب ان نخاف؟"

وقال عاموس يادلين رئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية "لقد سمعت الخوف بصوتك من تهديدات نصر الله، يجب ان نأخذ التهديدات ، بين اسرائيل وحزب الله ردع متبادل ، ولا يريد اي ان من الطرفين الوصول الى حرب، فنصر الله لا يبالغ ولا يهدد فقط فلديه القدرات التي لم تكن لديه في العام 2006 وكذلك لدينا قدرات لم تكن موجودة لدينا حينها. وهو يبحث عن اغلاق الحساب مع اسرائيل برد تناسبي مثل قنص احد الجنود الاسرائيليين برأسه. نصر الله خبير بالحرب النفسية الردعية. "

وفي اطار التهويل الصهيوني ضد لبنان أنهى سلاح جو العدو مناورة كبرى على المواجهة في الشمال والتي تحدث فيها عن قدرته الواسعة على ضرب اهداف في لبنان ، لكن الطائرات الصهيونية لن تسلم في تلك المواجهة.

وقال العقيد "ج" قائد قاعدة رمات دفيد الجوية "على طواقمنا الجوية أن تدرك انهم سيحلقون مع وجود من يهددهم، السوري بشكل ثابت، وكذلك فإن حزب الله يبحث عنهم ويخطط لينصب لهم كمين جوي، ويجب ان نستوضح كل هذه التهديدات اثناء تشغيل الطائرة واثناء البحث عن الاهداف لضربها."

وقال المقدم "د" قائد سرب العمق في قاعدة رمات دفيد الجوية "طواقمنا الجوية مستعدة لوقوع خسائر في هذه الحرب وان تسقط طائرات. "

خبراء صهاينة قالوا ان التحدي الاساس سيكون في كيفية اداء القوات الجوية في المواجهة المقبلة التي ستكون الطائرات معرضة فيها لخطر الاسقاط وتكون فيها المطارات تحت خطر القصف الصاروخي.