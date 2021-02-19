لقاء قبلي موسع في محافظة عمران لمناقشة عودة المغرر بهم الى حضن الوطن

عقد شيوخ وقبائل محافظة عمران لقاءً قبليًا موسعًا تحت شعار "الوطن يتسع للجميع"، لمناقشة توسيع قنوات التواصل لعودة المغرر بهم في صف قوى التحالف الى حضن الوطن وبحضور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومصلحة شؤون القبائل وقيادة محافظة عمران.