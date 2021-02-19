رئيس الأوقاف يطلع على جهود أرشفة وحفظ مقتنيات مكتبة المخطوطة بالجامع الكبير في صنعاء

اطلع رئيس هيئة الأوقاف عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي على سير العمل في مكتبة المخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء والجهود المبذولة للحفاظ على مقتنياتها وتصويرها وأرشفتها إلكترونياً.

كما اطلع العلامة الحوثي على حالة المخطوطات والرقوق والمصاحف القرآنية التي تحتاج إلى توثيق وتصوير وأعمال حباكة ضمن فهرسة المكتبة، وغيرها من المطبوعات القديمة وإعادة فرزها وترتيبها ونشر المهم منها، بما يتيح لطلبة العلم والباحثين والدارسين النهل منها.

واستمع العلامة الحوثي من نائب أمين المكتبة علي الدولة إلى شرح حول مستوى الإنجاز في مشروع تصوير مخطوطات المكتبة الغربي والذي وصل إلى 85 بالمائة بتصوير وفهرسة أكثر من ألفين و532 مخطوطة، من إجمالي ما تحتويه المكتبة.

وتفقد الترتيبات الجارية لإنشاء وإطلاق الموقع الإلكتروني للمكتبة والذي سيحتوي على بوابة الرقوق والمصاحف والأجزاء والمخطوطات العلمية والمطبوعات القديمة ومكتبات الأوقاف الأخرى لتعريف واطلاع العالم بالتاريخ والإرث الديني والحضاري وتمكين الباحثين والمهتمين من الحصول عليها بطريقة رقمية دون الإضرار بالمخطوطات.

وفي سياق متصل، اطلع رئيس الهيئة العامة للأوقاف اليوم، على العمل في مشروع الأرشفة الإلكترونية لمسودات الأوقاف في الجامع الكبير بصنعاء القديمة، لحفظ بيانات المسودات من الضياع أو التلف لما تحتويه من أهمية قانونية لممتلكات الأوقاف.