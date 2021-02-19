حزب الله يرسي المزيد من معادلات الرد والردع مع كيان الاحتلال

يرسي حزب الله المزيد من معادلات الرد والردع مع كيان الاحتلال، بما يضيف الى بنك اهداف المقاومة مراكز امنية وعسكرية حساسة لمنع كيان الاحتلال من استهداف المدنيين في لبنان.

وزود الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مخزون المقاومة من المعادلات الردعية، بمعادلة تكون فيها مدن الاحتلال ومستوطناته هدفا لصواريخ المقاومة في اي مرة يخطىء فيها صناع القرار في كيان الاحتلال باستهداف المدن والقرى اللبنانية.

اعلام المقاومة حزب الله شرح، بالاسم والنوع والمكان جزءا من هذه الاهداف الامنية والعسكرية المعلومة للمقاومة والتي موجود معظمها بين مناطق مأهولة او في محيطها داخل الكيان.

ومنها:

-الكريا: مقر قيادة الجيش الاسرائيلي وسط الاحياء السكنية في تل ابيب.

-دادو: مقر قيادة المنطقة الشمالية وسط الاحياء السكنية في صفد.

-مقر قيادة اللواء الشرقي في فرقة الجليل داخل مستوطنة كريات شمونه.

-مقر قيادة اللواء الغربي في فرقة الجليل داخل مستوطنة شوميرا.

-قاعدة بات غاليم العسكرية وسط احياء مدينة حيفا وملاصقة لمستشفى رامبام

تسمية هذه الاحداثيات بدقة، متصل بجاهزية مسبقة للمقاومة للرد على اي عدوان متى اقتضى الامر، ومتى غامر كيان الاحتلال بامن مستوطنيه.

امتلاك حزب الله، صنع هكذا معادلة وتنفيذها، يزيد من ارتداع كيان الاحتلال بشن عدوان باي شكل كان، حربا مفتوحة ام اياما قتالية محدودة، اذا، وهي تثبت المقاومة معادلات الرد والردع، تتقن كيف تحمي لبنان واللبنانيين باستخدام غير مسبوق لأهداف في عمق كيان الاحتلال.