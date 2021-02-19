سلطات الإحتلال الإسرائيلي تغرق مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في غزة

فتحت سلطات كيان الاحتلال سدود المياه باتجاه اراضي غزة الحدودية ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين ما نتج عنه غرق قرابة ٧٠٠ دونم من اراضي المزارعين الذين يؤكدون سعي اسرائيل لتدمير قطاع الزراعة احد روافد الاقتصاد المهمة بغزة.

خسارة كبيرة مني بها هذا المزارع عقب فتح الاحتلال الاسرائيلي لعبارات وسدود المياه، بشكل متعمد اتجاه أراضيهم على طول الحدود الشرقية غزة، فأغرقت محاصيله الزراعية بالكامل متسببة بكارثة كبيرة وخسائر مالية فادحة له ولعشرات المزارعين.

اكثر من سبعمائة دونم مزروعة بشتى المحاصيل غمرتها مياه السدود الاسرائيلية، في مسعى لإتلاف المحاصيل الزراعية التي في ذروة انتاجها وصولا لتدمير اقتصاد غزة وزيادة خسائر المزارعين وإلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والمعدات.

وفضلا عن استهداف المزارعين بالنار وتجريف اراضيهم الزراعية ورش محاصيلهم بالمبيدات السامة يمنع الاحتلال ادخال ما يلزم لتطوير اساليب الزراعة في تشديد خانق للحصار والتأثير على القطاع الزراعي وجعله تابعا للاحتلال.