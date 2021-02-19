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الكاظمي يناقش مع وفد الإقليم تنسيق الجهد الامني والاستخباري مع سلطات كردستان

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، مع وفد إقليم كردستان تنسيق الجهد الأمني والاستخباري مع سلطات الاقليم.
کد خبر: ۱۰۳۵۴۲۶
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۶ 19 February 2021

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، تنسيق الجهد الأمني والاستخباري مع سلطات الاقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اليوم الخميس، ان الاخير "استقبل وفد إقليم كردستان واستعرض أهم الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا الوطنية التي تشهدها البلاد".

واضاف ان "اللقاء ناقش أيضا الاعتداء الارهابي الذي تعرضت له مدينة اربيل، وتنسيق الجهد الامني والاستخباري مع سلطات الاقليم، فضلا عن البحث في ملفات تتعلق بالموازنة الإتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليًا أمام مجلس النواب، وبما يضمن التوزيع العادل للثروة بين العراقيين بلا تمييز أو تفريق، وبما يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه".

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