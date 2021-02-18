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طائرة اسرائيلية تتجه إلى موسكو يرجح أنها لنقل الفتاة التي عبرت الحدود السورية

قال وسائل إعلام الإحتلال الإسرائيلي إن طائرة تنفيذية إسرائيلية أقلعت من مطار "بن غوريون" في طريقها إلى موسكو ومن المتوقع أن تنقل الفتاة التي عبرت الحدود السورية.
کد خبر: ۱۰۳۵۴۲۲
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۶ 18 February 2021

وأشارت قناة "كان" العبرية، أن التقديرات ترجح أنه في الساعات المقبلة سيتسلم كيان الإحتلال الإسرائيلي الفتاة الإسرائيلية التي عبرت الحدود إلى سوريا وتم القبض عليها من قبل السلطات السورية.

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وقالت مصادر سورية رسمية اليوم الخميس، أنه تم اليوم تحرير الأسيرين السوريين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان من أهالي محافظة القنيطرة وذلك في إطار جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مطلعة أنه استكمالاً لعملية التبادل التي بدأت أمس بوساطة روسية تم تحرير الأسيرين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان وعادا إلى بلداتهما في محافظة القنيطرة.

وجرى أمس تحرير المواطنة السورية نهال المقت ضمن العملية نفسها التي شملت اطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت بطريق الخطأ إلى الأراضي السورية - منطقة القنيطرة وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.

وتحدثت مصادر سورية واسرائيلية يوم أمس الأربعاء عن إبرام صفقة تبادل أسرى بين الجانبين برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن الإفراج عن أسيرين سوريين مقابل الإفراج عن معتقلة إسرائيلية.

وذكرت المصادر أمس، ان الأسيرين السوريين هما ذياب قهموز ونهال المقت وكلاهما من الجولان السوري المحتل، فيما لم ترد معلومات مفصلة عن اعتقال المستوطنة الاسرائيلية سوى أنها دخلت الأراضي السورية بالخطأ وتم اعتقالها.

وفي بداية المفاوضات مع الأسيرين السوريين كان العرض المقدم لهما أن يتم إطلاق سراحهما إلى سوريا وليس الى الجولان المحتل، وهو ما رفضاه بالمطلق. وبعد مفاوضات تم إطلاق سراح نهال المقت إلى قريتها مجدل شمس بالجولان المحتل، فيما تعقدت المفاوضات مع الأسير القهموز.

وكانت المقت تقضي فترة محكوميتها البالغة سته أشهر، وبقي على احتجازها شهرين فقط، حيث تم الإفراج عنها يوم أمس ووصولها إلى منزلها في قريتها مجدل شمس.

وفيما يتعلق بالأسير قهموز، فقد ورد في بيان لنادي الأسير أن المفاوضات بين "اسرائيل وبين الأسير، بحضور ممثل روسي، فشلت في الوصول الى حلّ بعد أن رفض الأسير بالمطلق الإفراج عنه لقضاء ما تبقى من حكمة في العاصمة السورية وأصر على الإفراج عنه إلى قريته الغجر بالجولان المحتل".

وقالت مصادر في النادي، بحسب ما وصلهم من سجن النقب، أن الأسير لا يزال حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس في قسمه في السجن، متوقعا أن يتم استدعائه من جديد للتفاوض معه.

والأسير قهموز (34 عاما) معتقل منذ العام 2016 وحكم عليه بالسجن 16 عاما، بتهمة التخابر مع حزب الله في لبنان، حيث قالت مصادر عبرية أنه متهم بتهريب متفجرات حصل عليها من حزب الله إلى "إسرائيل" من لبنان والتخطيط للقيام بعمليات تفجيرية ضد مواقع عسكرية في الكيان، وترافق الحكم بغرامية مالية قدرها 120 ألف شيكل.

وذكرت وسائل إعلام الإحتلال الإسرائيلي أن شابة إسرائيلية ، متدينة سابقا ، من مستوطنة موديعين عيليت ، في الضفة الغربية ، تبلغ من العمر 25 عاما ، وصلت إلى سوريا قبل أسبوعين بعد أن وقعت في حب مواطن سوري ".

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برچسب ها
مقاومة اسرى الإحتلال الإسرائیلی سوریا
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تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي
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