أنصارالله تستهجن المواقف الدولية بشأن تطورات مأرب وتعتبرها غطاء لاستمرار الحرب والحصار

اعتبر المكتب السياسي لأنصارالله المواقف الدولية من التطورات في محافظة مأرب، غطاءً دوليًا لاستمرار الحرب والحصار ودعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريًا مع الغزاة والمحتلين.

وأضاف المكتب السياسي في بيان، اليوم الخميس، إن "إعلان تنظيم داعش الإجرامي مشاركته مع تحالف العدوان في معارك مارب يمثل حجم الارتباط العضوي القائم بين التحالف الإجرامي وداعش الإجرامي".

وحمّلت أنصارالله "تحالف العدوان الداعشي كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب"، مشيرةً الى ان "شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي وله الحق مواصلة معركة التحرر ومواجهة تحالف المجرمين القتلة الذين لا مشروع لهم سوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى والتدخلات الأجنبية".