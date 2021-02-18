کدام واکسن‌های کرونا بیشتر استفاده می‌شود؟

نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

ماجرای پیامک جریمه در پمپ بنزین چیست؟

بازدید 411

أنصارالله تستهجن المواقف الدولية بشأن تطورات مأرب وتعتبرها غطاء لاستمرار الحرب والحصار

اعتبر المكتب السياسي لأنصارالله المواقف الدولية من التطورات في محافظة مأرب، غطاءً دوليًا لاستمرار الحرب والحصار ودعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريًا مع الغزاة والمحتلين.
کد خبر: ۱۰۳۵۳۹۵
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۴ 18 February 2021

 

أنصارالله تستهجن المواقف الدولية بشأن تطورات مأرب وتعتبرها غطاء لاستمرار الحرب والحصار

وأضاف المكتب السياسي في بيان، اليوم الخميس، إن "إعلان تنظيم داعش الإجرامي مشاركته مع تحالف العدوان في معارك مارب يمثل حجم الارتباط العضوي القائم بين التحالف الإجرامي وداعش الإجرامي".

وحمّلت أنصارالله "تحالف العدوان الداعشي كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب"، مشيرةً الى ان "شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي وله الحق مواصلة معركة التحرر ومواجهة تحالف المجرمين القتلة الذين لا مشروع لهم سوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى والتدخلات الأجنبية".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة أنصارالله مأرب
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
اسلام قلعه قیام مردم تبریز گادوین منشا لیله الرغائب سی سخت زلزله
آخرین اخبار

دردسر عجیب برای راننده زن اتوبوس در لندن

خروج ایران از ⁧‫پروتکل الحاقی قطعی است

روحانی نباید اجازه دهیم برجام به راحتی از بین برود

درخواست دادگاه اروپا مداخله آشکار در امور روسیه است

السيسي: يجب التنسيق دوليا لنيل الدول الأفريقية لقاحات كورونا بشكل منصف وعادل

الكاظمي: حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى

وزارة الصحة تعلن تسجيل 80 وفاة و8066 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الكاظمي: الجماعات الظلامية فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق

الرئيس العراقي يستقبل السفير الأميركي ويؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة

بالنطفة المهرَّبة.. الأسير محمد القدرة يُرزق بـ"مجاهد" ويعيد الفرحة الى العائلة

غانتس: نعمل مع مصر لإعادة جنودنا من غزة والمعارك ستكون صعبة ومرعبة على "أعدائنا"

النائب كورشيد ليونيوز: ستبقى مناصرون للقضية الفلسطينية ولن تذهب الى التطبيع

جبال الضفة الغربية تكتسي بالثلوج للمرة الأولى منذ 6 سنوات

رکورد کیانوش رستمی در لیگ؛ ۶ کیلو کمتر از دور رفت!

دستگیری ۲ زورگیر موتورسوار

عمل نادر زایمان در اهواز با موفقیت انجام شد
واکنش علی دایی به درخواست علی پروین
روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد
ناگفته‌های یک پرستار از تزریق واکسن کرونا
سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران
فیلم سوپرگل دیدنی علی کریمی دربازی یادبود انصاریان و میناوند
واکنش جالب صفحه پورتو به گل برق‌آسای طارمی
گل دقیقه یک طارمی در بازی امشب با یوونتوس
شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور
عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!
سرنوشت عجیب پول‌های بلوکه ایران در چین
هشدار قاطع سپاه به اسرائیل
رضایی و ۱+۲۵ ؛ پشت پرده خبر جنجالی زنجان
انتقادهای آیت‌الله مکارم شیرازی به صدا وسیما
یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۶ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۰۹ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۷۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

نه شعار «مرگ» تصادفی است، نه حذف نام امام (ره) / احمدی‌نژاد و مطالبه‌گری گزینشی / فرزندان، انقلاب‌ها را می‌خورند؟  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004LLv
tabnak.ir/004LLv