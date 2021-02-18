الكاظمي: حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى

التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم دفعة جديدة من الجرحى من المتظاهرين الذين تم ارسالهم للتعالج والتشافي على نفقة البلاد، ان حقوقهم وتضحياتهم لن تذهب سدى.

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إستقبل اليوم في مطار بغداد الدولي، وجبة جديدة من الجرحى الذين تم ارسالهم للتعالج والتشافي على نفقة الدولة، حيث تضم الوجبات التي يتم علاجها جرحى التظاهرات والقوات الامنية والحشد الشعبي".

ولفت البيان الى ان "الكاظمي رحب بالعائدين متمنيًا تمام الشفاء لهم، وأكد أن ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق وحماية كيان الدولة".

واكد الكاظمي وفقا للبيان "التزام الحكومة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الامنية والحشد الشعبي والعشائري، باعتبارهم ابناء العراق وضحوا من اجل بلدهم وابناء شعبهم".

واوضح ان "حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل".

وبين إن "الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والانتخابات المبكّرة، صار أقرب الى المنال من أي وقت مضى، مبينا ان الحكومة عقدت العزم على المضي في تحقيق هذه الأهداف".

وتابع: إن "الحكومة وبالرغم من كل الظروف الصعبة، تبذل قصارى جهدها في معالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها."

وأضاف الكاظمي، ان "القرار الحكومي باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم الى العلاج في الخارج إذا اقتضى الأمر، هو جزء من هذا النهج وكذلك محاسبة القتلة، اذ ان هناك لجنة من القضاة والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف".