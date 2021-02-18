نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

ماجرای پیامک جریمه در پمپ بنزین چیست؟

دلیل گرانی وحشتناک میوه چیست؟

بازدید 409

الكاظمي: حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى

التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم دفعة جديدة من الجرحى من المتظاهرين الذين تم ارسالهم للتعالج والتشافي على نفقة البلاد، ان حقوقهم وتضحياتهم لن تذهب سدى.
کد خبر: ۱۰۳۵۳۸۰
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹ 18 February 2021

الكاظمي: حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إستقبل اليوم في مطار بغداد الدولي، وجبة جديدة من الجرحى الذين تم ارسالهم للتعالج والتشافي على نفقة الدولة، حيث تضم الوجبات التي يتم علاجها جرحى التظاهرات والقوات الامنية والحشد الشعبي".

ولفت البيان الى ان "الكاظمي رحب بالعائدين متمنيًا تمام الشفاء لهم، وأكد أن ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق وحماية كيان الدولة".

واكد الكاظمي وفقا للبيان "التزام الحكومة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الامنية والحشد الشعبي والعشائري، باعتبارهم ابناء العراق وضحوا من اجل بلدهم وابناء شعبهم".

واوضح ان "حقوق الجرحى من المتظاهرين وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل".

وبين إن "الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والانتخابات المبكّرة، صار أقرب الى المنال من أي وقت مضى، مبينا ان الحكومة عقدت العزم على المضي في تحقيق هذه الأهداف".

وتابع: إن "الحكومة وبالرغم من كل الظروف الصعبة، تبذل قصارى جهدها في معالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها."

وأضاف الكاظمي، ان "القرار الحكومي باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم الى العلاج في الخارج إذا اقتضى الأمر، هو جزء من هذا النهج وكذلك محاسبة القتلة، اذ ان هناك لجنة من القضاة والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة سیاسة داخلیة العراق
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
اسلام قلعه قیام مردم تبریز گادوین منشا لیله الرغائب سی سخت زلزله
آخرین اخبار

وزارة الصحة تعلن تسجيل 80 وفاة و8066 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الكاظمي: الجماعات الظلامية فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق

الرئيس العراقي يستقبل السفير الأميركي ويؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة

بالنطفة المهرَّبة.. الأسير محمد القدرة يُرزق بـ"مجاهد" ويعيد الفرحة الى العائلة

غانتس: نعمل مع مصر لإعادة جنودنا من غزة والمعارك ستكون صعبة ومرعبة على "أعدائنا"

النائب كورشيد ليونيوز: ستبقى مناصرون للقضية الفلسطينية ولن تذهب الى التطبيع

جبال الضفة الغربية تكتسي بالثلوج للمرة الأولى منذ 6 سنوات

رکورد کیانوش رستمی در لیگ؛ ۶ کیلو کمتر از دور رفت!

دستگیری ۲ زورگیر موتورسوار

الحوثي يشيد ببسالة الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال: الشعب يعول كثيرا على الأبطال

اعلام آمادگی سپاه برای کمک به زلزله‌زدگان سی‌سخت

بارش سنگین برف در ۵ محور مواصلاتی چهارمحال و بختیاری

تداوم محدودیت منع تردد شبانه در تهران

۶ کشته و سه مجروح در تصادف محور ساوه-تهران

دستگیری عاملان درگیری مسلحانه در بهارستان اهواز

عمل نادر زایمان در اهواز با موفقیت انجام شد
واکنش علی دایی به درخواست علی پروین
روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد
ناگفته‌های یک پرستار از تزریق واکسن کرونا
فیلم سوپرگل دیدنی علی کریمی دربازی یادبود انصاریان و میناوند
سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران
واکنش جالب صفحه پورتو به گل برق‌آسای طارمی
گل دقیقه یک طارمی در بازی امشب با یوونتوس
شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور
عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!
سرنوشت عجیب پول‌های بلوکه ایران در چین
هشدار قاطع سپاه به اسرائیل
رضایی و ۱+۲۵ ؛ پشت پرده خبر جنجالی زنجان
انتقادهای آیت‌الله مکارم شیرازی به صدا وسیما
یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۱۷ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۰۹ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۷۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

نه شعار «مرگ» تصادفی است، نه حذف نام امام (ره) / احمدی‌نژاد و مطالبه‌گری گزینشی / فرزندان، انقلاب‌ها را می‌خورند؟  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004LLg
tabnak.ir/004LLg