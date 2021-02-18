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الرئيس العراقي يستقبل السفير الأميركي ويؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، واكد ضرورة أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة.
کد خبر: ۱۰۳۵۳۷۷
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۹ 18 February 2021

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، للسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر ضرورة أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن الاخير "استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر"، لافتاً إلى أنه "تمّ، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الستراتيجي، وصولاً إلى شراكة ستراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة".

وأضاف أن "صالح أكّد ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها،" مشدداً في الوقت نفسه على "أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زجّ البلاد في صراعات الآخرين".

من جانبه، أكّد السفير الأميركي التزام بلاده بـ"دعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

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سیاسة علاقات خارجیة العراق
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