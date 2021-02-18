غانتس: نعمل مع مصر لإعادة جنودنا من غزة والمعارك ستكون صعبة ومرعبة على "أعدائنا"

وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يركد ان حكومة الاحتلال تعمل بمساعدة مصر لإعادة الجنود "الإسرائيليين" المفقودين من قطاع غزة، ويقول ان المعارك على الجبهات المختلفة ستكون صعبة على الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، لكنها ستكون صعبة ومرعبة أولاً وقبل كل شيء على "أعدائنا".

قال وزير الحرب الاسرائيلي، بيني غانتس، ان "جهودنا لا تتوقف في العمل على إعادة أورون شاؤول وهادار غولدين اللذين أشعر بمسؤوليتي الشخصية تجاههما بصفتي الشخص الذي أرسلهما إلى المعركة، وبدون إعادتهما لن يكون هناك خطوات لتطوير غزة ".

وفي تصريحات له اليوم الخميس، أضاف غانتس ان "إسرائيل" تقوم حاليًا ببناء علاقات مع العديد من الدول العربية ونحن بدورنا نسخرها باستمرار لهذا الجهد، أنا والمؤسسة الأمنية والنظام السياسي بأكمله نعمل بمساعدة مصر ودول أخرى لإعادة جنودنا من قطاع غزة.

وتابع قائلاً رغم إن "إسرائيل" هي القوة الأقوى في الشرق الأوسط، إلا أن هناك من يهددنا، في الواقع إذا كانت هناك أيام من المعارك على الجبهات المختلفة، فستكون صعبة على الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، لكنها ستكون صعبة ومرعبة أولاً وقبل كل شيء على "أعدائنا"، وهذا ينطبق بشكل خاص على حزب الله وحماس - إن الجيش مستعد لأي استخدام للقوة قد يكون مطلوبًا".