جبال الضفة الغربية تكتسي بالثلوج للمرة الأولى منذ 6 سنوات

شهدت الجبال الجنوبية في فلسطين المحتلة، مساء أمس الأربعاء، وفجر اليوم الخميس، تساقطا كثيفاً للثلوج، حيث تراكمت الثلوج ووصلت سماكتها حتى الفجر 30 سم في بعض القمم العالية في مدينة الخليل، كما تراكمت الثلوج في جبال بيت لحم والقدس ورام الله ونابلس بكميات متفاوتة.

وأغلقت 90 بالمئة من شوارع محافظات الخليل وبيت لحم، نتيجة لتكاثف الثلوج وإغلاقها للطرقات، وناشد الدفاع المدني الفلسطيني المواطنين الفلسطينيين بضرورة البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى.

ونتيجة للتساقط الكثيف للثلوج، تحطمت مئات من الأشجار وعلقت بعض المركبات في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وبحسب دائرة الأرصاد الفلسطينية، فإن الثلوج تراكمت بهذه السماكة وعلى مناطق واسعة للمرة الأولى منذ 6 سنوات، حيث انخفضت الحرارة في القمم العالية الى درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضحت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان فرصة تساقط الثلوج تضعف اليوم نتيجة ارتفاع الحرارة في طبقات الغلاف الحوي، وهو ما سيؤدي بتساقط زخات من الامطار والبرد، والتي ستؤدي لإذابة الثلوج بشكل تدريجي.

وحتى يوم غد الجمعة، سيبقى الطقس باردا، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الامطار احيانا فوق معظم المناطق، كما يحتمل تساقط امطار محلية على بعض المناطق يوم السبت.

وقال المواطن الفلسطيني أسامة المطور: منذ حوالي ست سنوات لم تتساقط الثلوج على فلسطين، والثلج يعني لنا ملح للأرض وفرحة وبهجة للأطفال للهو واللعب فيه على الرغم من تدني درجات الحرارة.

وأشار المطور إلى أن المحلات التجارية والطرق يتم فتحها بالتعاون مع البلديات وأصحاب المبادرات التطوعية الذين ينتشرون لفتح الشوارع ومساعدة المواطنين.