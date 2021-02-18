الثلوج تغطي باحات المسجد الأقصى

تساقطت الثلوج في مدينة القدس المحتلة وفي ساحات المسجد الاقصى المبارك لا سيما على قبة الصخرة التي اكتست بالثوب الأبيض.

وتشهد الاراضي الفلسطينية منخفضا جويا قويا، وتأثرت الاربعاء بمنخفض جوي عميق للغاية مصحوبا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة أحياناً، وطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة للغاية في كافة المناطق، وباردة جداً في الجبال.

وقد هطلت الأمطار بغزارة في مناطق واسعة من شمال ووسط فلسطين المحتلة، مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتوقعت الارصاد الجوية أن تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في فلسطين