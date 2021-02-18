وزير الطاقة يعلن تقديم يد العون لسكان تكساس الذين يقبعون في الظلمة

أعلن وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، استعداد المملكة لتقديم يد العون لسكان تكساس وبعض الولايات الأمريكية الذين يعانون نتيجة الأحوال الجوية الصعبة التي يمرون بها.

وقال وزير الطاقة السعودي، في كلمة له بمؤتمر للطاقة في الرياض، إن المملكة جاهزة لمد يد العون لسد النقص الذي قد يحتاج إليه السكان هناك.

وأضاف عبدالعزيز "أصدقائنا في ولاية تكساس، إوكلاهوما، كاليفورنيا، أمنياتنا وقلوبنا معكم... إن المملكة السعودية جاهزة لتقديم يد العون لسد النقص الذي قد تحتاجون إليه، وذلك نتيجة للأحوال الجوية التي تمر بها هذه الولايات من انقطاعات في الكهرباء."

وتعاني تكساس الولاية الأمريكية، من أزمة طاقة في الوقت الحالي، وسط ظروف الطقس شديد البرودة الذي أدى لشل الكهرباء وصناعة الطاقة بأكملها.

وبقي نحو مليوني أمريكي محروما من الكهرباء صباح الخميس بولاية تكساس الغنية بالنفط، إثر موجة برد قوية امتدت على مساحات واسعة في البلاد، ويفترض أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.