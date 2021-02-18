الحلبوسي والسفير الهندي يبحثان موضوع التأشيرات وتسهيل إجراءات السفر بين البلدين

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس سفير الهند لدى بغداد بيراندار سينغ ياداف، وبحثا موضوع التأشيرات وتسهيل إجراءات السفر بين البلدين.

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع سفير الهند لدى بغداد بيراندار سينغ ياداف، موضوع التأشيرات وتسهيل إجراءات السفر بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان امس الأربعاء، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل سفير الهند لدى بغداد بيراندار سينغ ياداف، لمناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين".

كما بحث الجانبان، وفقا للبيان، "موضوع التأشيرات وتسهيل إجراءات السفر بين العراق والهند في ظل القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".