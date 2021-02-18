السيسي يتلقى رسالة من الرئيس الباكستاني: ننظر بعين الاعتبار لباكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي امس، تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. ونقل قريشي رسالة من رئيس بلاده للسيسي تضمنت دعوة لزيارة باكستان. فيما قال السيسي: ننظر بعين الاعتبار لباكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية.

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس الأربعاء، رسالة من الرئيس الباكستاني، عارف علوي.

وقال المتحدث الرسمي الرئاسي المصري السفير بسام راضي في بيان، ان السيسي استقبل وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وأضاف أن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة إلى زيارة دولة باكستان.

وتابع راضي، أن ذلك جاء "في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل".

وتطرق اللقاء إلى "سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، ويلبي طموحات شعبيهما، خاصة على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري".

كما بحث الجانبان، "استكشاف آفاق التعاون بين ميناء جوادر بباكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة مشاريع صناعية تكاملية في إطار مشروعات مبادرة الحزام والطريق الصينية."

كما نقل قريشي للسيسي تحيات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "وإشادته بالتجربة المصرية الملهمة، المتمثلة في الإنجازات الضخمة التي شهدتها مصر في مختلف المجالات، بدءا من مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ثم جهود تحقيق التنمية الشاملة من خلال الإصلاح الاقتصادي العميق وإقامة المشروعات القومية الكبرى."

وأكد قريشي، أن "باكستان تنظر للتجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب، وتتطلع للاستفادة من هذه التجربة على خلفية أوجه التشابه للأوضاع بكلا البلدين الصديقين والتحديات المشتركة التي تواجهما".

من جانبه، أشاد السيسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن "مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كإحدى كبريات الدول الإسلامية."

ورحب بتطوير التعاون الثنائي مع باكستان، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وأبدى الحرص على تعزيز التشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، الذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين."