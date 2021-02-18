النجف تغلق كافة حدودها مع المحافظات المجاورة بعد ظهور السلاسة الجديدة من كورونا

قال محافظ النجف لؤي الياسري إن خلية الأزمة المحلية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد قررت إغلاق حدود المحافظة مع بقية محافظات البلاد بشكل كامل بدءا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للمدينة من الخميس وحتى الإثنين.

وأضاف الياسري في مؤتمر صحفي اليوم أن الحالات الطارئة سيجري استثناؤها من دخول المحافظة، مشيراً إلى تقليص عدد الموظفين في دوائر الدولة بنسبة 50 في المئة، وغلق كافة المزارات الدينية وقاعات مجالس العزاء والأفراح والمدارس والجامعات.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعدما أعلنت الصحة العراقية مؤخرا تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة، دون الكشف عن عددها.

من جانبها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية المعنية بجائحة كورونا فرض إجراءات وقائية جديدة، بينها حظر جزئي للتجوال يبدأ الأربعاء من الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (05:00 تغ) ولغاية الخامسة صباحا ولمدة أسبوعين.

وقبل أسبوعين، قال وزير الصحة حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي، إن الاصابات ارتفعت بنسبة 2.5 بالمئة، بعد أن كانت مستقرة عند 1 بالمئة من إجمالي الفحوصات اليومية.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

ومنذ ظهور الجائحة، سجل العراق 649 ألفا و982 إصابة، بينها 13 ألفا و192 وفاة، و609 آلاف و800 حالة شفاء.