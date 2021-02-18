نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

ماجرای پیامک جریمه در پمپ بنزین چیست؟

دلیل گرانی وحشتناک میوه چیست؟

بازدید 185

النجف تغلق كافة حدودها مع المحافظات المجاورة بعد ظهور السلاسة الجديدة من كورونا

قال محافظ النجف لؤي الياسري إن خلية الأزمة المحلية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد قررت إغلاق حدود المحافظة مع بقية محافظات البلاد بشكل كامل بدءا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للمدينة من الخميس وحتى الإثنين.
کد خبر: ۱۰۳۵۳۱۷
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸ 18 February 2021

النجف تغلق كافة حدودها مع المحافظات المجاورة بعد ظهور السلاسة الجديدة من كورونا

وأضاف الياسري في مؤتمر صحفي اليوم أن الحالات الطارئة سيجري استثناؤها من دخول المحافظة، مشيراً إلى تقليص عدد الموظفين في دوائر الدولة بنسبة 50 في المئة، وغلق كافة المزارات الدينية وقاعات مجالس العزاء والأفراح والمدارس والجامعات.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعدما أعلنت الصحة العراقية مؤخرا تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة، دون الكشف عن عددها.

من جانبها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية المعنية بجائحة كورونا فرض إجراءات وقائية جديدة، بينها حظر جزئي للتجوال يبدأ الأربعاء من الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (05:00 تغ) ولغاية الخامسة صباحا ولمدة أسبوعين.

وقبل أسبوعين، قال وزير الصحة حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي، إن الاصابات ارتفعت بنسبة 2.5 بالمئة، بعد أن كانت مستقرة عند 1 بالمئة من إجمالي الفحوصات اليومية.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

ومنذ ظهور الجائحة، سجل العراق 649 ألفا و982 إصابة، بينها 13 ألفا و192 وفاة، و609 آلاف و800 حالة شفاء.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
صحة کورونا العراق
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا لیله الرغائب
عمل نادر زایمان در اهواز با موفقیت انجام شد
واکنش علی دایی به درخواست علی پروین
روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد
ناگفته‌های یک پرستار از تزریق واکسن کرونا
فیلم سوپرگل دیدنی علی کریمی دربازی یادبود انصاریان و میناوند
شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور
گل دقیقه یک طارمی در بازی امشب با یوونتوس
هشدار قاطع سپاه به اسرائیل
سرنوشت عجیب پول‌های بلوکه ایران در چین
عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!
رضایی و ۱+۲۵ ؛ پشت پرده خبر جنجالی زنجان
انتقادهای آیت‌الله مکارم شیرازی به صدا وسیما
یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده
پیش بینی یک بانک آمریکایی از قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۱/ رکورد جدید بیت‌کوین به ثبت رسید/ زیان ۳ هزار میلیارد تومانی ایران ایر/ افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها در سه سال گذشته/ عامل نجات‌بخش بازیگران افزایشی دلار چیست؟
واکنش جالب صفحه پورتو به گل برق‌آسای طارمی

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۳۹ نظر)

یک مقام مسئول: یکی از برکات انقلاب خود من هستم/توضیحات ستاد کل درمورد فرد موثر در ترور شهید فخری زاده: به خاطر اعتیاد در سال ۹۳ اخراج شد / سازمان زندان‌ها: بهنام محجوبی به دلیل مصرف بیش از حد دارو مسموم شده  (۱۱۳ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

واکنش علی دایی به درخواست علی پروین  (۱۰۱ نظر)

انتقاد حدادعادل از محمود احمدی نژاد / نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آراست! / جلسه مهم اصلاح طلبان با حضور رئیس دولت اصلاحات برگزار می‌شود / با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر!  (۹۹ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

سید «حسن خمینی» در صدر لیست اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰/ اصلاح‌طلبان حضور و شانس جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند/ به‌ دنبال شکست دوباره اصولگرایان هستیم  (۸۴ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۷۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

نه شعار «مرگ» تصادفی است، نه حذف نام امام (ره) / احمدی‌نژاد و مطالبه‌گری گزینشی / فرزندان، انقلاب‌ها را می‌خورند؟  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

«بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد»؛ مخاطب بیانات‌ رهبری چه کسانی بودند؟  (۶۱ نظر)

tabnak.ir/004LKf
tabnak.ir/004LKf