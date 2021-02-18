الامم المتحدة تعلن استعدادها لدعم الانتخابات الليبية ومراقبة وقف اطلاق النار

أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وشدد دوجاريك في تصريحات صحفية، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من جميع الأراضي الليبية.

وأوضح دوجاريك أن ليبيا غارقة في الفوضى منذ سنة 2011، مؤكدا أن خروج المقاتلين الأجانب هي المشكلة الأكبر أمام ليبيا.

وشدد دوجاريك على ضرورة سعي السلطات الجديدة في ليبيا إلى تنظيم الانتخابات المقرر لها في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضاف دوجاريك أن "تركيا تصر على العبث بأمن واستقرار ليبيا بالإبقاء على قواتها والمرتزقة والميليشيات التي جلبتها إلى هناك"، مبينا أن عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب بلغ نحو 20 ألفا مع رفض تركيا المستمر لإخراج مرتزقتها من ليبيا واستمرارها في جلب المزيد منهم من سوريا".